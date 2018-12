Wohl auch deshalb würden immer mehr Analysten zum Einstieg raten. Trotz der negativen Kursturbulenzen hätten sie ihre Kursziele größtenteils bei über 2.000 Dollar belassen. Mit anvisierten 2.050 Dollar würden die Experten des japanischen Analysehauses Nomura die Aussichten noch eher defensiv einschätzen. Wells Fargo und Jefferies würden mit 2.100 und 2.300 Dollar schon höhere Ziele in den Raum schmeißen. Und die US-Investmentbank Morgan Stanley glaube in Person von Analyst Brian Nowak sogar an das Erreichen der 2.400-Dollar-Marke. Bei dem derzeitigen Kurs von 1.663 Dollar entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von 44 Prozent.



Wenn der Herbst für Amazon an der Börse also schon nicht golden gewesen sei, vielleicht werde dann zumindest der Winter überraschend warm oder es spätestens im Frühling wieder richtig heiß. (Analyse vom 14.12.2018)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Aktie mit traumhafter Einstiegschance? - AktienanalyseOliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Es sei wahrlich kein goldener Herbst gewesen, den die Amazon-Aktie da bislang über sich habe ergehen lassen müssen. Eher schon ein dunkler bis pechschwarzer, mindestens jedoch ein neblig-bewölkter, ausgestattet mit viel Regen und einer bedrohlich-beständigen Gewitterfront. Die habe freilich nicht nur das Amazon-Papier fest im Griff gehabt, sondern die Märkte im Allgemeinen und weltweit. Doch mit einem Kursverlust von rund 27 Prozent in weniger als drei Monaten habe der Blitz bei den Titeln des Online-Giganten aus Seattle im US-Bundesstaat Washington besonders schmerzhaft eingeschlagen und so innerhalb kürzester Zeit dafür gesorgt, dass 230 Milliarden US-Dollar an Börsenwert in Flammen aufgegangen seien.Dabei habe die Sonne Anfang September doch noch so hell gestrahlt, dass manch Anleger wohl beinahe schon die Augen habe schließen müssen, um zu realisieren, wie viel Gewinn er da auf einmal habe realisieren können. Vorausgesetzt er sei schon etwas länger mit von der Partie gewesen. Allein mit Blick auf die letzten drei Jahre schließlich stehe die Amazon-Aktie mit mehr als 150 Prozent im Plus. Auf Zehnjahressicht mit kaum zu glaubenden 3.100 Prozent. Und da seien die Kursverluste aus dem Herbst schon mit eingerechnet. Wer also im September, als es Amazon nach Apple als zweiter privater und börsennotierter Konzern der Welt gelungen sei, die Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar zu knacken, seine Anteile an Jeff Bezos Lebenswerk veräußert habe, der habe viel Geld verdienen können. Sehr viel Geld.Und genau daran, an das Verdienen von sehr viel Geld, hätten viele Investoren dann wohl auch gedacht. Denn bereits kurz nach Erreichen des Rekordhochs bei 2.039 US-Dollar sei die Amazon-Aktie auf Talfahrt gegangen. Durch fleißige Gewinnmitnahmen dürften es so also nicht zuletzt die eigenen Aktionäre gewesen sein, die Amazon die Sonnenstrahlen aus dem Konzerngesicht gezaubert hätten. Und da sich diese Gewinnrealisierungen nicht nur auf Amazon beschränkt hätten, sondern sich auf einmal auf die gesamte US-amerikanische Tech-Branche ausgebreitet hätten, nebenbei die Zinsen gestiegen seien, Donald Trump weiter fleißig mit Strafzöllen gedroht habe und sich Anleger zusätzlich befeuert vom britisch-italienischen Europachaos allmählich begonnen hätten, vor einer Rezession zu fürchten, sei aus Korrektur plötzlich eine beängstigend schnelle Einfahrt in einen mindestens genauso beängstigend schnellen Abwärtsstrudel geworden. Als Amazon dann Ende Oktober noch die Analystenerwartungen mit Blick auf das Umsatzwachstum im dritten Quartal und dessen Prognose für das vierte verfehlt habe, sei endgültig Ausverkaufsstimmung angesagt gewesen.Und so stehe der Kurs der Aktie nun bei 1.663 Dollar. Ein deutlicher Abschlag zu den 2.039 Dollar aus dem September. Trotzdem allerdings ergebe sich für das Papier auf Jahressicht noch immer ein Plus von knapp 40 Prozent. Gemessen daran habe das Börsenjahr 2018 dann wohl kaum eine Aktie so gut überstanden, oder angesichts der Höhe des Anstiegs eher gemeistert, wie die von Amazon. Weshalb die jüngsten Abschläge durchaus eine - im Zuge von zu vielen ungünstigen Gegebenheiten auf einmal - unangemessene Übertreibung darstellen könnten. Auf der anderen Seite könnte sie auch einfach Ergebnis davon gewesen sein, dass die Erwartungen an den Konzern in Höhen vorgedrungen seien, in denen mehr der Wunsch Vater des Gedanken gewesen sei, als eine realistische Bewertung.Doch ob nun das eine oder das andere, oder sehr wahrscheinlich beides, Fakt sei: Der jüngste Kurssturz könnte Anlegern eine unverhofft günstige Einstiegsgelegenheit bieten. So deutlich wie in diesem Herbst sei der Kurs der Amazon-Aktie seit Anfang 2014 nicht mehr eingebrochen. Und der große Unterschied zu damals laute: Inzwischen sei Amazon noch weit mehr als der größte Online-Händler der Welt und erwirtschafte einen Rekordgewinn nach dem nächsten. Die Sparten, in denen die Amerikaner tätig seien, würden sich kaum noch aufzählen lassen, so viele seien es inzwischen und so undurchsichtig sei das Konzerngeflecht geworden.So sei der diesjährige Cyber Monday der beste Verkaufstag in der Geschichte des Unternehmens gewesen, habe Amazon vor kurzem mitgeteilt. Den Montag nach Thanksgiving und den Freitag davor, besser bekannt als Black Friday, zusammengenommen, habe Amazon nach eigenen Angaben allein 18 Millionen Spielsachen sowie 13 Millionen Modeartikel an den Kunden gebracht. Größter Verkaufsschlager solle die dritte Generation des sprachgesteuerten Echo Dot-Lautsprechers gewesen sein, welcher für Amazon das weltweit meistverkaufte Produkt darstelle. Umsatzzahlen habe der Bezos-Konzern nicht veröffentlicht, doch insgesamt solle der US-Internethandel um das besagte Wochenende herum gebrummt haben. Allein am Cyber Monday sollten die Umsätze laut Adobe Analytics um 19,7 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar angestiegen sein.Auch wenn durch das Extrem-Shopping um Thanksgiving ein Teil der Einkäufe aus dem Weihnachtsgeschäft zu oft niedrigeren Gewinnmargen vorverlagert werde, wie Moody’s-Experte David Beadle warne, scheine angesichts solcher Zahlen wieder viel für neue Umsatzrekorde des Online-Handels im Weihnachtsquartal zu sprechen. Womit es auch nicht unbedingt eine Überraschung wäre, überträfe Amazon am Ende die eigenen, sehr vorsichtigen Prognosen, welche den jüngsten Kurssturz schließlich zu einem großen Teil mit zu verantworten hätten. So habe Amazon angekündigt, dass das Erlöswachstum im Weihnachtsquartal irgendwo zwischen zehn und 20 Prozent liegen solle. Eine recht große und undefinierte Spanne. Erreiche Amazon nur ihr unters Ende, entspräche das einem Umsatz im Wert von 66,5 Milliarden Dollar. Analysten hätten im Schnitt mit 73,8 Milliarden Dollar gerechnet. Wie es tatsächlich ausgehe, bleibe abzuwarten, doch das ganz offensichtlich florierende Weihnachtsgeschäft und stark anziehende Umsätze in der Business-Sparte würden dafür sprechen, dass eher das obere Ende der Spanne erreicht werde.Vorsichtig habe sich Amazon zuletzt auch mit Blick auf den anvisierten Gewinn zwischen Oktober und Dezember präsentiert. Irgendwo zwischen 2,1 und 3,6 Milliarden Dollar solle er liegen. Im schlechtesten Fall würde er sich damit gegenüber dem Vorjahr kaum verändern. Doch gerade in Sachen Ergebnis, habe Amazon zuletzt Investoren wie Analysten immer wieder überrascht. So auch im abgelaufenen dritten Quartal, als der Nettogewinn von 256 Millionen im Vorjahr auf 2,9 Milliarden Dollar nach oben geschossen sei. Damit sei auch der Gewinn je Aktie von 0,52 auf 5,75 Dollar gestiegen, was wiederum die Analystenschätzungen (3,14 Dollar) klar in den Schatten gestellt habe.Mit Blick auf die ersten neun Monate 2018 sei das Ergebnis je Aktie sogar noch deutlicher gestiegen, nämlich von 2,39 US-Dollar 2017 auf nun 14,10 Dollar. Auch hier erscheine es gut möglich, das Amazon am Jahresende seine eigenen Erwartungen übertreffen könne. Die Cloud-Sparte AWS als derzeit wichtigster Gewinnlieferant wachse schließlich weiter in hohem Tempo, führe dazu ihr Marktsegment global an. Ein gutes Weihnachtsgeschäft könnte darüber hinaus dafür sorgen, dass auch der Online-Handel schwarze Zahlen schreibe. Die 2018 deutlich gestiegenen Gewinne und die jüngsten Kursverluste hätten die Aktie zudem deutlich günstiger gemacht. Habe das KGV 2017 noch bei 185 gestanden, liege es für das laufende Jahr bei 82, der erwartete Wert für 2019 dann nur noch bei 61.