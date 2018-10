XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (08.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Wertpapier habe in 24 Monaten ein Plus von 122% generiert - traumhaft! Dass sich die Rally fortsetze, sei jedoch keineswegs sicher. Zumindest kurzfristig könnte der Motor ins Stocken geraten. Operativ laufe es unverändert gut, letztlich habe sich das Sentiment aber abgeschwächt. Dem Titel sei es nach dem Rekordhoch Anfang September bei 2.050 USD nicht gelungen, ein weiteres Hoch folgen zu lassen. Vielmehr sei ein Anlauf Anfang Oktober knapp unterhalb der Höchstmarke gescheitert und das Papier sei nach unten gedreht. Charttechnisch drohe damit die Bildung eines Doppeltops und damit eines Musters, das eine Trendwende ankündige.Im Falle einer Doppeltop-Bildung könnte der Aktienkurs stärker ins Rutschen geraten, als man das von der Aktie bislang gewohnt sei. Am Freitag habe sie rund ein Prozent auf 1.889 USD verloren und nähere sich damit der Unterstützung auf Höhe der 90-Tage-Linie bei 1.839 USD an. Die nächst tiefere Auffanglinie verlaufe bei 1.626 USD (GD200). Damit das negative Szenario eintrete, müsste zunächst die horizontale Unterstützungszone - verlaufe auf dem aktuellen Niveau - gebrochen werden.Amazon konsolidiere. Falle der Kurs nachhaltig unter die GD-90-Linie, biete sich eine Short-Spekulation an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: