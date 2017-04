ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (05.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie: Dynamischer Ausbruch! ChartanalyseSeit 2006 lässt sich ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) feststellen, der sich bis Ende 2014 hinein relativ unauffällig verhielt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Kurz darauf seien die Kursnotierungen jedoch steil in den Himmel geschossen und hätten hierbei einen untergeordneten Sekundärtrend etabliert, der vor wenigen Tagen über die runde Marke von 850,00 US-Dollar und somit die Hochs aus 2015 aufwärts geführt habe. Mittlerweile habe sogar die darüber liegende runde Marke bei 900,00 US-Dollar geknackt werden können - da scheine das Erreichen des vierstelligen Kursniveaus nur eine Frage der Zeit zu werden. Diese psychologisch relevante Marke könnte daher in absehbarer Zeit in dem Wertpapier von Amazon.com aufleuchten, wodurch sich vom aktuellen Standpunkt aus noch beachtliches Kurspotenzial ableiten lässt und bestens für ein Long-Investment geeignet ist, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.04.2017)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:853,65 EUR +1,10% (05.04.2017, 12:43)Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:906,83 USD +1,72% (04.04.2017, 22:00)