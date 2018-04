Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.222,37 EUR +0,60% (18.04.2018, 16:24)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.508,7117 USD +0,32% (18.04.2018, 16:12)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (18.04.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) zu halten.In den Quartalsberichten hätten die meisten Unternehmen eine klare Trennung von stationärem Geschäft und Internethandel vermieden. Bei Amazon.com sei der Einzelhandelsumsatz im Onlinegeschäft währungsbereinigt (wb) um 17% und damit ungefähr im Gleichschritt mit der Entwicklung des US-Marktes gestiegen. Erneut hätten die anderen Segmente das Wachstum getrieben: Sowohl die Subskriptionserlöse als auch die Umsätze mit Drittanbietern seien wb um 47% gestiegen. Die sonstigen Erlöse (u.a. mit Werbung) hätten wb sogar um 60% zugenommen. Das Sektor-Rating des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Amazon.com-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei USD 1.500 gesehen. (Analyse vom 17.04.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.219,35 EUR +1,85% (18.04.2018, 16:11)