Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

818,49 Euro -0,44% (23.08.2017, 11:54)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 966,90 +1,43% (22.08.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.08.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Q2-Zahlen seien umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hätten aber ergebnisseitig enttäuscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Grund für die ergebnisseitig schwache Entwicklung seien deutlich erhöhte Investitionen gewesen. Für die Amazon.com-Aktie würden der Ausbau des wachstums- und margenstarken Cloud-Geschäfts und die anhaltende Marktführerschaft im Online-Handel sprechen.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1.180 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 23.08.2017)