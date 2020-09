Börsenplätze Amadeus IT-Aktie:



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (01.09.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A).Die weltweiten Reiseeinschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie, insbesondere der drastische Rückgang des Flugverkehrs, hätten für deutliche Einbrüche beim Buchungssystemanbieter Amadeus IT gesorgt. Zwar dürfte die Geschäftsentwicklung sich nun sukzessive wieder etwas erholen, die Belastungen würden aber noch einige Zeit anhalten, zumal Amadeus IT weltweit aktiv sei. Mit dem Erreichen des Vorkrisenniveaus rechne Donie aktuell nicht vor dem Jahr 2024. Nichtsdestotrotz habe Amadeus IT genügend Liquidität, um auch unter der Annahme eines Worst Case-Szenarios mit einer Reduktion des Luftverkehrs um 80% ggü. dem Stand des Jahres 2019 bis ins Jahr 2022 hinein liquide zu bleiben. Dieses Extremszenario halte der Analyst jedoch für unwahrscheinlich. Die Kunst sei es nun, trotz aller Sparbemühungen Innovationen weiter voran zu treiben, um aus der Krise gestärkt hervorgehen und Marktanteilsgewinne realisieren zu können.Aufgrund der bevorstehenden langen Durststrecke bleibt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bei seinem "halten"-Rating für die Amadeus IT-Aktie und dem Kursziel von EUR 46,00. (Analyse vom 01.09.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amadeus IT Group": Keine vorhanden.