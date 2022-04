Paris (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine machte Aluminium binnen weniger Minuten um rund sechs Prozent billiger, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Sanktionen des Westens gegen Russland dürften russischen Aluminiumproduzenten weiterhin Probleme bereiten, ihre Ware im Ausland abzusetzen. Erst am Mittwoch habe der größte russische Aluminiumproduzent Rusal von weitreichenden Auswirkungen der Sanktionen des Westens auf sein Geschäft gesprochen. Der Aluminiumriese mit einem Weltmarktanteil von etwa sechs Prozent habe zudem seine beiden wichtigsten Lieferanten für das Vorprodukt Alumina verloren: In der Ukraine sei die Produktion eingestellt worden, und Australien habe einen Lieferstopp verhängt. Marktbeobachter würden daher weiterhin mit Angebotsausfällen rechnen.Hinzu kämen Sorgen, dass die Corona-Maßnahmen in China zu Engpässen bei den Zulieferungen in den Aluminiumschmelzen führen könnten. Nicht zuletzt würden derzeit die Produktionskapazitäten im Reich der Mitte und in Europa wegen der massiv gestiegenen Strompreise nicht ausgeschöpft. Mit Blick auf das mittelfristig weiterhin knappe Angebot, die niedrigen Lagerbestände und das zu erwartende Nachfragewachstum könnten die Aluminiumpreise weiterhin auf hohem Niveau handeln. (01.04.2022/ac/a/m)