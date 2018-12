Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Altria-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

48,45 EUR -1,78% (05.12.2018, 16:31)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

54,40 USD -2,39% (04.12.2018, 22:03)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (05.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Altria wolle ins lukrative Cannabis-Geschäft einsteigen. Zudem denke Altria offenbar über einen Einstieg beim E-Zigaretten-Produzenten Juul nach. Beides wären Schritte, die den US-Konzern weiterbringen könnten.Der Marlboro-Hersteller verhandle mit dem kanadischen Cannabis-Produzenten Cronos über eine Übernahme. Cronos habe bestätigt, dass es Gespräche gebe. Jedoch befänden sie sich in einem frühen Stadium.Während die Cronos-Aktie nach der Meldung durch die Decke gegangen sei, habe die Altria-Aktie schwach performt. Der Titel sei am Dienstag um 2,4 Prozent auf 54,40 Dollar gefallen.Was den Markt offensichtlich störe, seien die Unsicherheiten in den USA in Bezug auf E-Zigaretten. Der Boom, den Shootingstar Juul bei E-Zigaretten ausgelöst habe, sei der Gesundheitsbehörde FDA ein Dorn im Auge.Diese Bedenken und die Tatsache, dass der Markt für klassische Zigaretten weiter sinke, sei aktuell Gift für die Altria-Aktie. Andererseits sei der Titel attraktiv bewertet: Das 2019er-KGV betrage 13, die Dividendenrendite liege bei 6,4 Prozent!Nichtsdestotrotz mahne das Chartbild zur Vorsicht. Es sei nicht auszuschließen, dass das Papier des Tabakkonzerns nach unten ausbreche und ein neues 12-Monats-Tief erreiche. Sollte die 50-Dollar-Marke nicht halten, könnte es sogar in Richtung 40 Dollar gehen.Man sollte also den Stopp bei 41 Euro beachten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2018)