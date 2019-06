Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,085 EUR +0,19% (05.06.2019, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

50,42 USD +0,64% (04.06.2019)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (05.06.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Altria habe nach eigenen Angaben definitive Vereinbarungen mit den Aktionären der schweizerischen Burger Söhne Holding AG (Burger Group) hinsichtlich des Erwerbs eines Mehrheitsanteils von 80% an bestimmten Tochtergesellschaften der Burger Group erzielt, die die Kautabakmarke on! weltweit vertreiben würden. Der Kaufpreis liege bei 372 Mio. USD in bar und die Transaktion solle in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden. Der Vereinbarung zufolge werde Altria die on!-Produkte in den USA vertreiben. Das on!-Portfolio umfasse sieben Geschmacksrichtungen und fünf Nikotinstärken. Bei Kautabak handle sich um eine zwar sehr dynamisch wachsende (Umsatz 2018 laut Marktforschungsunternehmen IRI in den USA: +250% auf 60 Mio. USD), aber noch sehr kleine Produktgruppe.Mit der angestrebten Transaktion setze Altria die Diversifikation des Produktportfolios konsequent fort, was der Analyst als strategisch sinnvoll erachte. Allerdings erwarte er angesichts der nur geringen Größe der Transaktion keine nachhaltigen Kursimpulse für die Altria-Aktie. Bestimmend für die Kursentwicklung des Papiers würden weiterhin vor allem der deutliche Absatzrückgang bei konventionellen Zigaretten bleiben, der sich laut Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen in den USA zuletzt sogar nochmals deutlich beschleunigt habe (Absatz vier Wochen zum 18.05.: -11,2% y/y) sowie die zunehmenden staatlichen Restriktionen in den USA sowohl bei konventionellen als auch bei E-Zigaretten. Darüber hinaus würden auch die höheren Investitionen in die Markteinführung des Tabak-Heizgeräts IQOS in den USA belasten. Die Altria-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: -6%) deutlich nachgegeben.Bei einem neuen Kursziel von 48,00 (alt: 49,00) USD bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Votum für die Altria-Aktie. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze Altria-Aktie: