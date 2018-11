Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

56,08 EUR +1,26% (05.11.2018, 13:00)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 63,67 (02.11.2018)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (05.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Die Q3-Zahlen seien solide ausgefallen und hätten beim Nettoumsatz (ohne Verbrauchssteuern; +3,3% y/y auf 5,29 Mrd. USD) die Erwartungen leicht übertroffen. Ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: +20,0% y/y auf 1,08 USD) sei die Analysten-Erwartung (1,08 USD) erreicht worden. Die Quartalsdividende sei um 14,3% y/y auf 0,80 USD je Aktie erhöht und die Ausschüttungspolitik erwartungsgemäß bestätigt worden. Der Ausblick für 2018 (bereinigtes EPS: +16,5% bis +19,0% y/y auf 3,95 bis 4,03 (zuvor: 3,94 bis 4,03) USD) sei marginal erhöht worden.Der Analyst behalte seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS bereinigt: 4,02 USD; DPS: 3,00 (alt: 3,10) USD) und 2019 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 4,33 USD; DPS: 3,36 (alt: 3,28) USD) mehrheitlich bei. Die gute Marktposition im dynamisch wachsenden Markt für NGP-Produkte, die Zulassungen für neue NGP-Produkte (u.a. Tabak-Heizgerät iQos), die attraktive Ausschüttungspolitik sowie die moderate Bewertung (KGV 2019e: 14,7; langfristiger Median: 15,7) sollten den Titel stützen. Dem stünden als Belastungsfaktoren die deutlich rückläufige Absatzentwicklung bei konventionellen Zigaretten in den USA, höhere Investitionen in NGP-Produkte sowie die zunehmende staatliche Regulierung entgegen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Altria-Aktie. Das Kursziel sei von 63,00 auf 66,00 USD angehoben worden. (Analyse vom 05.11.2018)Börsenplätze Altria-Aktie: