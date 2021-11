Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

38,14 EUR -0,31% (02.11.2021, 13:23)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

44,05 USD -0,14% (01.11.2021)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (02.11.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Die Zahlen für das dritte Quartal 2021 (u.a. Nettoumsatz (ohne Verbrauchssteuern): -2,6% y/y auf 5,53 Mrd. USD; bereinigtes EPS: 1,22 (Vj.: 1,19) USD) seien hinter den Analysten-Erwartungen (5,72 Mrd. USD bzw. 1,25 USD) sowie dem Marktkonsens zurückgeblieben. Geprägt gewesen seien sie durch eine schwache Absatzentwicklung bei Zigaretten (-12,9% y/y). Der Ausblick für 2021 sei angehoben worden (Anstieg des bereinigten EPS um 5% bis 6% auf 4,58 bis 4,62 (zuvor: 4,56 bis 4,62) USD). Der Analyst halte ihn für erreichbar. Zudem sei das Volumen des laufenden Aktienrückkaufprogramms deutlich auf 3,5 (zuvor: 2,0; Laufzeit bis Ende Dezember (zuvor: Ende Juni) 2022) ausgeweitet worden.Nach einer strategischen Überprüfung der Beteiligung (9,2%) an dem Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev habe Altria eine Wertberichtigung von rund 6,2 Mrd. USD vorgenommen und betont, an der Beteiligung festhalten zu wollen. Den positiven Aspekten (u.a. herausragende Marktposition, attraktive Ausschüttungspolitik) stünden u.a. hohe Investitionen in die neuen Produkte sowie ein rückläufiger Absatz bei Zigaretten entgegen. Der Analyst passe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 1,54 (alt: 4,30) USD; EPS bereinigt: unverändert 4,60 USD) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 4,84 (alt: 4,92) USD; DPS: 3,72 (alt: 3,70) USD) mehrheitlich an.Auf Basis des DCF-Modells (angepasste Prognosen, höheres Beta) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 44,00 (alt: 48,00) USD für die Altria-Aktie und bewertet sie bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% mit "halten". (Analyse vom 02.11.2021)Börsenplätze Altria-Aktie: