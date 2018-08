Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

50,71 EUR +0,12% (27.08.2018, 14:18)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

50,75 EUR +0,40% (27.08.2018, 14:37)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 58,87 +0,15% (27.08.2018, 14:37, vorbörslich)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (27.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co:Aktienanalyst Owen Bennett von Jefferies & Co spricht im Rahmen einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) nur noch eine Halten-Empfehlung aus.Die Analysten von Jefferies & Co passen im Rahmen einer Branchenstudie ihre Bewertungsmodelle an.Analyst Owen Bennett geht davon aus, dass der Druck auf Altria Group Inc. in der zweiten Jahreshälfte wieder zunehmen wird. Es dürfte dem Unternehmen zunehmend schwerer fallen seinen Marktanteil in den USA zu verteidigen.Verzögerungen rund um die IQOS-Zulassung dürften auf dem Aktienkurs lasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: