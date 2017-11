Bestnote für Swiss Life Select

Schutz und Vorsorge

Kundenberatung

Kundenbetreuung

Preis-Leistungs-Verhältnis

Kundenkommunikation

Nachhaltigkeit und Verantwortung

Swiss Life Select schnitt in diesem Jahr als Spitzenfinanzdienstleister mit dem Prädikat "Sehr gut" ab.



Veränderte Lebensentwürfe

Es gibt somit durchaus faire und kompetente Hilfe durch Finanzdienstleister - dennoch vernachlässigen viele Menschen die Altersvorsorge. Das belegt ein Report der AXA-Versicherung. Demnach sagen 61 Prozent der Deutschen, dass sie nicht ausreichend fürs Alter abgesichert sind. 70 Prozent finden zudem, dass ihre voraussichtliche Rente zu gering ist gemessen an den Einzahlungen, die sie dafür Zeit ihres Lebens tätigen.



Vielen Menschen ist also bewusst, dass Handlungsbedarf bei ihrer Finanzplanung besteht. Trotzdem ergreifen sie keine Initiative und vertagen die Suche nach für sie geeigneten Finanzlösungen auf später. Woran das liegt? Wie eine Studie des Mutterkonzerns von Swiss Life Select, Swiss Life, nahelegt, könnte es an den veränderten Lebensentwürfen der Deutschen liegen: Flexibilität in allen Lebenslagen ist zu einem hohen Gut geworden, das nicht nur Erfolge auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch bei der Selbstverwirklichung verspricht. Viele Deutsche fühlen sich zudem jünger als sie sind. All dies führt dazu, dass Lebensphasen wie Familiengründung und Hausbau immer weiter nach hinten wandern. Das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die finanzielle Lebensplanung. Wer flexibel bleiben will, möchte sich nicht festlegen.



Ganzheitlichkeit im Mittelpunkt

Dabei ist die gewünschte Flexibilität im Leben kein Grund, sich nicht um finanzielle Vorsorge und Finanzpläne zu kümmern. Im Mittelpunkt der Beratung von ausgezeichneten Finanzdienstleistern wie Swiss Life Select steht die Ganzheitlichkeit. Die Finanzberater von Swiss Life Select haben Zugriff auf ein umfangreiches Produktangebot zahlreicher renommierter Banken, Bausparkassen, Immobilienanbieter, Investmenthäuser, Krankenkassen und Versicherungen. Aus diesem Portfolio filtern sie nach einer Analyse der Bedürfnisse und finanziellen Situation des Kunden die passenden Angebote und Lösungen heraus. (13.11.2017/ac/a/m)









