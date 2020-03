Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt hätten Fluggesellschaften gehört. Sie seien um bis zu 25% eingebrochen.



Der Nikkei-225 notiere erneut tiefrotbei aktuell bei 17.431,05 Punkten (-4,8%).



Der Energiekonzern RWE habe im vergangenen Geschäftsjahr beim Ergebnis die eigenen Ziele übertroffen und dabei den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Ab-schreibungen (EBITDA) auf 2,1 (1,5) Mrd. EUR verbessert. 2020 peile der Konzern ein EBITDA von 2,7 bis 3,0 Mrd. EUR an.



SGL CARBON (ISIN DE0007235301 / WKN 723530 habe 2019 bei um 4% verbesserten Erlösen einen Rückgang des EBIT auf 48,8 (64,6) Mio. EUR hinnehmen müssen. Für 2020 rechne der Vorstand mit weiteren Einbußen.



Die Ölpreise hätten unter dem angekündigten Einreisestopp für Europäer in die USA gelitten und deutlich nachgegeben. Auch Gold komme in den Abwärtsstrudel.







Was für ein Alptraum am deutschen Aktienmarkt ( DAX -12,2%, MDAX -10,9%, TecDAX -11,0%). Nachdem in Italien die Regierung zu drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gegriffen habe, Amerika Reisebeschränkungen für Europäer ausgesprochen habe und von der EZB eine erhoffte Beruhigung ausgeblieben sei, habe der DAX den zweitgrößten prozentualen Tagesverlust seit über 30 Jahren erlebt. Der Handel an der Wall Street ( Dow Jones -9,99%, S&P 500 -9,51%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -9,43%) habe erneut in dieser Woche unterbrochen werden müssen. Investoren hätten eine zweite Finanzkrise befürchtet und den größten Kurssturz seit dem "Schwarzen Montag" von 1987 erlebt. Die Ankündigung der New Yorker Filiale der US-Notenbank, neue Liquiditätsspritzen für Banken aufzulegen, habe die extremen Verluste nur vorrübergehend eingedämmt.