Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.447,50 EUR -0,22% (02.09.2021, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.456,00 EUR -0,53% (02.09.2021, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.904,31 USD +0,36% (01.09.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (02.09.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) hat im zweiten Quartal dieses Jahres sehr gute Ergebnisse erzielt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.So habe die Muttergesellschaft von Google und YouTube dank der explosionsartig gestiegenen Werbeeinnahmen sowohl einen Rekordumsatz als auch einen Rekordgewinn verbucht. Damit überhole das Big-Tech-Unternehmen derzeit Konkurrenten wie Apple , Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Facebook Der Gesamtumsatz von Alphabet habe im zweiten Quartal 2021 61,9 Mrd. betragen. Etwa 80 Prozent des Umsatzes hätten aus dem Verkauf von Werbung gestammt. Während die Unternehmen im zweiten Quartal 2020 bei den Werbeausgaben noch zurückhaltend gewesen seien, sei dieser Effekt in diesem Jahr mehr als ausgeglichen worden. Infolge der weltweiten Sperre würden viel mehr Verbraucher online einkaufen und auch YouTube sei für die Menschen eine wichtige Form der Unterhaltung. Davon habe Alphabet mit einem Anstieg der Werbeeinnahmen um 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr profitiert. Die restlichen Einnahmen würden aus anderen Google-Diensten und der Google Cloud stammen. Alphabets Betriebseinnahmen im zweiten Quartal hätten sich auf USD 19,4 Mrd. bei einer Betriebsmarge von 31 Prozent belaufen, was einer Verbesserung von 14 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Der Nettogewinn habe USD 18,5 Mrd. betragen. Dies habe zu einem Gewinn pro Aktie von USD 27,26 geführt.Dennoch gebe es auch einige Bedenken hinsichtlich der künftigen Werbeeinnahmen von Alphabet. So habe beispielsweise Apple vor kurzem seine Datenschutzbestimmungen für Werbung verschärft. Dies könnte bedeuten, dass Alphabet weniger Nutzerdaten sammeln könne und somit die Werbung für Unternehmen weniger attraktiv werde. Im vergangenen Quartal scheinen Google und YouTube noch nicht von diesen neuen Datenschutzregeln betroffen gewesen zu sein, so die Bank Vontobel Europe AG. Analysten würden auch für die Zukunft keine größeren Probleme erwarten. Da Printwerbung weiter abnehme und Online-Shopping, auch aufgrund der Corona-Krise, einen Aufschwung erlebt habe, werde Online-Werbung für die Unternehmen weiterhin wichtig sein.Eine weitere Entwicklung, die zunächst große Konsequenzen für Alphabet und seine Aktionäre haben könnte, sei eine Anklage des US-Justizministeriums gegen Google. Letzterem werde eine illegale Monopolstellung im Bereich der Werbung in den Suchmaschinen vorgeworfen. Dies könnte die größte Klage der US-Regierung gegen ein Technologieunternehmen aller Zeiten sein. Während erwartet werde, dass sich Google gegen die Anschuldigungen wehren werde, könnte jedoch ein anderes Szenario darin bestehen, dass Alphabet seine Geschäftsbereiche aufspalten müsse. Falls sich herausstellen sollte, dass die getrennten Teile einzeln mehr wert seien, müsse dies für Aktionäre kein Nachteil sein. Der Ausgang dieser Klage bleibe vorerst ungewiss. Lufthansa oder die Deutsche Bank als Cloud-Kunden gewinnen können.Da Rechenzentren rund um die Uhr das komplette Jahr auf Strom angewiesen seien, spiele auch hier das Thema der nachhaltigen Stromgewinnung eine immer größer werdende Rolle. So gleiche Google schon seit 2017 seinen weltweiten jährlichen Stromverbrauch durch eingekauften Öko-Strom aus. Um hier weitere Fortschritte zu erzielen, habe das Unternehmen eine Kooperation mit dem Kölner Energieunternehmen Engie geschlossen. Mit den bis zu 140 Megawatt an Solar- und Windenergie, die hierdurch in den kommenden Jahren in das deutsche Stromnetz gelangen sollten, möchte man insgesamt 80 Prozent des verwendeten Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Der Branchendurchschnitt befinde sich hier aktuell bei etwa 60 Prozent. Philipp Justus, Googles Zentraleuropa- Chef, habe sogar versprochen, dass das Unternehmen bis 2030 rund um die Uhr ausschließlich CO2-freie Energie nutzen wolle.Der Aktienkurs von Alphabet sei innerhalb eines Jahres um 73,7 Prozent gestiegen und liege jetzt (27.08.2021) bei USD 2.828,80. Obwohl man erwarten würde, dass damit die Dynamik für den Einstieg der Anleger beendet sei, würden einige Analysten die Aktie immer noch für unterbewertet halten. Auf Bloomberg würden aktuell 100 Prozent der Analysten (elf) die Aktie auf "buy" setzen. (Ausgabe September 2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie