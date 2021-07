Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (12.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.YouTube beschleunige die internationale Expansion bei seinem TikTok-Konkurrenzangebot Shorts und bringe es dabei auch nach Deutschland. Shorts werde nun in mehr als 100 Ländern eingeführt, habe die Google-Videoplattform am Montag angekündigt. Bisher sei der im vergangenen Jahr vorgestellte Dienst in 26 Ländern verfügbar gewesen.Wie bei TikTok würden die Videos bei YouTube Shorts im Vertikal-Format abgespielt, von einem Empfehlungs-Algorithmus vorgeschlagen - und man gelange zum nächsten mit einer Wischbewegung nach oben. YouTube hoffe zugleich auf einen Vorteil durch die weitreichenden Deals mit der Musikbranche, dank denen mehr Stücke zur Verwendung in den Videos zur Verfügung stehen sollten.Bei der Vorlage der Google-Zahlen zum ersten Quartal habe es geheißen, die Clips von YouTube Shorts kämen inzwischen auf 6,5 Milliarden Abrufe pro Tag. Sie könnten - wie ursprünglich bei TikTok - bis zu eine Minute lang sein. TikTok wolle das Limit auf drei Minuten erhöhen.TikTok, das zum chinesischen Konzern ByteDance (ISIN NET000BYT111 / WKN BYT111) gehöre, habe stark an Popularität gewonnen. Auch Facebooks Instagram habe einen Klon-Dienst unter dem Namen Reels gestartet. Im vergangenen Jahr habe der damalige US-Präsident Donald Trump versucht, ByteDance mit der Androhung eines Verbots in den USA zum Verkauf des TikTok-Geschäfts außerhalb Chinas an amerikanische Investoren zu zwingen. Der Plan sei jedoch durch die Einführung neuer Exportregeln für Software in China und amerikanische Gerichte torpediert worden.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 12.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link