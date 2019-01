Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (04.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Verily, die Life-Science-Tochter von Alphabet, habe sich in einer Finanzierungsrunde unter Führung von Silver Lake eine Mrd. USD Kapital beschafft. Die Höhe zeige, das Geschäft rund um Gesundheitsdaten, Blutzucker-Monitoring oder Smarte Kontaktlinsen könnte ein Milliardengeschäft für Alphabet werden.Es sei die zweite große Finanzierungsrunde für Verily. Bereits vor zwei Jahren habe die Beteiligungsgesellschaft Temasek rund 800 Mio. USD in die Alphabet-Tochter investiert. Die Mittel der aktuellen Finanzierungsrunde sollten laut Verily-CEO Andrew Conrad dazu dienen, die Flexibilität der Entwicklungen zu erhöhen, um die Expansion voranzutreiben.Verily entwickle Geräte und Plattformen, die fortwährend Gesundheitsdaten überwachen und auswerten könnten, um damit direkt helfen oder frühzeitig Krankheiten bekämpfen zu können. Ein Projekt sei beispielsweise die Entwicklung winziger Geräte zur ständigen Überprüfung des Blutzuckers, um Diabeteserkrankten zu helfen, ihre Krankheit zu behandeln.Dank Verily verfüge Alphabet neben Waymo und Co über eine weitere langfristige Wachstumsfantasie. Der Internetgigant kümmere sich mit seinen zahlreichen Moonshot-Firmen bereits jetzt um neue organische Wachstumsquellen, selbst wenn das Werbekerngeschäft noch rasante Zuwachsraten aufweise. Am aussichtsreichsten sollte für Anleger jedoch Waymo sein.Hier bestehe aussichtsreiches Langfrist-Potenzial für Alphabet und damit Kurspotenzial für die Aktie. Aktuell herrsche jedoch der Abwärtstrend vor. Im Bereich von 1.000 USD habe sich jedoch in der Vergangenheit eine wichtige Unterstützungsmarke herausgebildet.Anleger sollten bei der Alphabet-Aktie angesichts des Langfrist-Potenzials auch in schwachen Börsenzeiten investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link