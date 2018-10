Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

965,00 EUR -0,80% (15.10.2018, 08:29)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

962,50 EUR +1,48% (12.10.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

USD 1.120,54 +2,73% (12.10.2018)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (15.10.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Weitere Verkaufswelle wahrscheinlich - ChartanalyseNoch im Juli führte der übergeordnete Aufwärtstrend die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) über das damalige Rekordhoch bei 1.186,89 USD und setzte sich mit einer steilen Kaufwelle fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch nach einem neuen Höchststand bei 1.273,89 USD habe eine Korrekturphase begonnen, die den Wert ab Ende Juli sukzessive an das vorherige Allzeithoch gedrückt habe. Nach einer Erholung, die an der Hürde bei 1.256,50 USD gestoppt worden sei, hätten die Bären zugeschlagen und mit dem Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützung bei 1.186,89 USD für erste Warnsignale gesorgt. Zwar hätten sich die Aktien ab Anfang September an der Unterstützung bei 1.159,52 USD stabilisieren können. Doch eine weitere Abwärtsbewegung habe in den letzten Tagen auch für den Bruch dieser Marke gesorgt. In der Folge sei der Wert direkt unter die Haltemarke bei 1.096,11 USD gefallen und habe erst an der langfristigen Aufwärtstrendlinie eine Erholung beginnen können.Ausblick: Der Kursrutsch der letzten Wochen habe den Aufwärtstrend seit März dieses Jahres beendet. Kurzfristig könnte jetzt eine Stabilisierungsphase beginnen. Doch auf Sicht der kommenden Tage und Wochen habe der Wert weiteres Abwärtspotenzial gebildet.Die Short-Szenarien: Sollte es den Käufern nicht gelingen, die frühere Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei rund 1.125,00 USD verlaufe, zurückzuerobern, käme es zu erneuten Abgaben bis zum derzeitigen Verlaufstief bei 1.068,27 USD. In diesem Bereich könnten die Bullen nochmals versuchen, einen tragfähigen Boden auszubilden. Werde die Marke dagegen nachhaltig unterschritten, wäre die wichtige Unterstützung bei 1.044,90 USD das nächste Ziel. Sollte dort ebenfalls eine Erholung ausbleiben, könnten die Aktien mittelfristig sogar bis 988,25 USD zurückfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: