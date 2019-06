Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.06.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Es sei ein kleiner Schock für Alphabet-Aktionäre gewesen. Ende vergangener Woche habe das "Wall Street Journal" berichtet, dass das US-Justizministerium eine Wettbewerbsklage gegen Google vorbereite. Die Aktie verliere deutlich, denn das US-Justizministerium sei ein ernstzunehmender Gegner - das habe schon Microsoft zu spüren bekommen.Direkt nach dem Bericht des "Wall Street Journal" seien Vergleiche zur den Wettbewerbsverstößen von Microsoft gezogen worden. Damals seien Milliardenstrafen gefolgt.Ob dies Google nun ebenfalls blühe, sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Es sei weder klar, ob tatsächlich eine Untersuchung angestellt werde, noch sei sicher, gegen welche Geschäfte sie sich richte.Ein Vorgehen gegen Google könnte jedoch ebenfalls wie die Ermittlungen gegen Microsoft Jahre dauern. Das Justizministerium habe laut den Insidern bisher nur die Grundlagen für eine Untersuchung gelegt. Selbst wenn tatsächlich Ermittlung wegen Wettbewerbsverstößen gegen Google eingeleitet würden, könnte es noch Monate dauern, bis das Justizministerium dies öffentlich ankündige.Anleger bleiben vorerst investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link