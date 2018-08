Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.076,00 EUR +0,47% (03.08.2018, 11:15)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.241,13 USD +0,66% (02.08.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.08.2018/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Zahlen von Alphabet seien ein echter Paukenschlag gewesen. Die Erwartungen der Analysten seien dabei geradezu pulverisiert worden. So habe Alphabet den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 26% auf rund 32,7 Mrd. Dollar gesteigert. Das Nettoergebnis sei zwar "offiziell" von 3,5 auf knapp 3,2 Mrd. Dollar bzw. 4,54 Dollar je Aktie gefallen. Das lag aber daran, dass unser Depotwert die rund 5 Mrd. Dollar schwere EU-Strafe wegen angeblichem Machtmissbrauch des Smartphone-Betriebssystems Android auf einen Schlag bilanziell verbucht hat, so die Experten von JS Capital. Sonst wäre der Quartalsgewinn bei rund 8,3 Mrd. Dollar gelandet. Auch mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem operativen Cashflow, der im zweiten Quartal von 7,4 auf 10,13 Mrd. Dollar angezogen habe, habe Alphabet sämtliche Analystenschätzungen deutlich übertreffen können.Die Alphabet-Aktie sei nach den hervorragenden Zahlen in neue Kursregionen vorgestoßen. Kurzfristig bestehe die Möglichkeit, dass das gerissene Gap nach unten geschlossen werde. Mittelfristig bestehe auf Basis der charttechnischen Analyse die Chance auf ein Ziel bei 1.372 Dollar.Alphabet befinde sich weiterhin auf einem sehr starken Wachstumskurs, dessen Ende noch lange nicht absehbar sei. Die Bewertung (KGV von 26) lässt durchaus noch Spielraum nach oben, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe August 2017)