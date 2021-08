Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.357,00 EUR +0,32% (23.08.2021, 10:14)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.358,50 EUR +0,77% (23.08.2021, 09:58)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.748,59 USD +1,29% (20.08.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (23.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Erst sei der "Fortnite"-Entwickler Epic Games wegen der Gebühren im App Store gerichtlich gegen Apple vorgegangen, kurze Zeit später auch gegen Google. Der Android-Konzern habe den Gerichtsdokumenten zufolge nun einen spannenden Deal angedacht, um die Marktmacht seines Play Stores zu verteidigen - und das sei noch nicht alles gewesen.Denn aus den Gerichtsdokumenten gehe hervor, dass Google die Idee gehabt habe, sich mit Tencent zusammenschließen, um Epic Games komplett zu übernehmen. Der chinesische Tech-Gigant halte seit 2012 bereits 40 Prozent der Anteile des Fortnite-Entwicklers.Statt einer vollständigen Übernahme sei auch der Kauf von Tencent-Anteilen am Spieleentwickler erwägt worden. Doch es sei bisher weder zu einem kompletten Kauf, noch zu einer Beteiligung von Google gekommen.Darüber hinaus würden die Gerichtsdokumente zeigen, wie wichtig der Play Store und seine 30-Prozent-Gebühr für Google sei. Da der Tech-Riese befürchtet habe, dass auch andere Spieleentwickler ihre Titel außerhalb des Play Stores veröffentlichen könnten, sei der US-Konzern direkt auf die Studios zugegangen - mit einem schönen Koffer Geld. Rund 20 Entwickler sollten insgesamt mehrere hundert Millionen Dollar dafür erhalten haben, dass ihre Anwendungen weiterhin im Play Store veröffentlicht würden.Gleichzeitig hätten Smartphone-Hersteller zwölf Prozent statt der üblichen acht Prozent der Suchmaschinen-Umsätze erhalten, wenn sie keine anderen App-Stores oder Programme zur App-Installation vorab auf ihre Geräte aufgespielt hätten.Laut den Gerichtsunterlagen könnten durch den Verlust von Marktanteilen des Play Stores auf Android-Phones Umsätze in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar im Feuer stehen. Ein kleiner Teil von Alphabets Gesamtumsätzen von 182 Milliarden Dollar, weshalb die Google-Aktie auch durch den Rechtsstreit aktuell nicht stark belastet werde.Anleger behalten die Play-Store-Entwicklungen dennoch im Auge, denn mit Wachstumsraten jenseits der 20 Prozent gehört der Store zu den attraktiveren Wachstumstreibern des Tech-Giganten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link