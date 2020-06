Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (04.06.2020/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von eToro:Die Corona-Krise hat Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) im ersten Quartal deutlich ausgebremst, dennoch konnte die Google-Mutter Umsatz und Gewinn steigern, so Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.Auf der gestrigen virtuellen Hauptversammlung habe der Konzern bestätigt, dass es wieder aufwärts gehe und Fortschritte auf zahlreichen Geschäftsfeldern erreicht worden seien.Insgesamt sei das erste Quartal für Alphabet trotz der Coronavirus-Pandemie zufriedenstellend verlaufen, obwohl der März schwierig gewesen sei. Die Anzeigenerlöse seien in diesem Zeitraum um 15 Prozent gefallen, weil Unternehmen aus stark betroffenen Bereichen wie Tourismus oder Luftfahrt an Werbeausgaben gespart hätten. Dennoch sehe Alphabet-Chef Sundar Pichai sein Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet, wie er auf der gestrigen Hauptversammlung erklärt habe. Herausgehoben habe er dabei die positiven Entwicklungen bei den zahlreichen Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI), bei Youtube, beim autonomen Fahren sowie beim Cloud-Geschäft. In der Krise hätten Menschen viel Zeit vor dem Computer oder Smartphone verbracht, was die Folgen der Corona-Krise für Alphabet etwas abgemildert habe."Obwohl bei Alphabet immer noch rund 80 Prozent des Umsatzes auf digitale Werbung entfällt, ist das Unternehmen durch seine verschiedenen, erfolgreichen Aktivitäten nicht nur für die Corona-Krise gut aufgestellt", fasse Austinat die Ergebnisse der Hauptversammlung zusammen.Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.276,80 EUR -0,25% (04.06.2020, 13:50)Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.281,20 EUR +0,20% (04.06.2020, 13:17)