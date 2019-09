Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (09.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Dem "Handelsblatt" zufolge wolle heute mehr als die Hälfte der Generalstaatsanwälte der 50 US-Bundesstaaten Ermittlungen gegen die Alphabet-Tochter Google einleiten. Dabei gehe es um generelle Wettbewerbsverstöße und die dominante Marktmacht des Konzerns bei Online-Werbeschalten.Bereits im Juni habe das Justizministerium Untersuchungen angekündigt. Die Anleger hätten daraufhin empfindlich reagiert, sodass die Aktien von Big Tech kräftig an Wert verloren hätten.Insbesondere die Alphabet-Tochter Google stehe dabei im Fokus der Behörden. Ihr werde vorgeworfen, gegen Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben. Wie das "Handelsblatt" heute berichte, solle unter anderem untersucht werden, ob Nutzer in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt worden seien.Seit Monaten stünden die großen Technologiekonzerne im Fadenkreuz führender US-Politiker. Vor allem die Senatorin Elizabeth Warren gelte als führende Persönlichkeit in der Zerschlagungsdebatte rund um Big Tech. Aber auch auf republikanischer Seite wachse die Kritik an den großen Tech-Konzernen, insbesondere Google. Neben US-Präsident Trump habe zuletzt Starinvestor Peter Thiel für Furore gesorgt, nachdem er dem Suchmaschinenbetreiber vorgeworfen habe, von chinesischen Geheimdiensten infiltriert worden zu sein.Dass die Alphabet-Aktie kaum auf die News reagiert habe, zeige, dass das meiste bereits im Kurs eingepreist sei. Ob es wirklich zu einer Zerschlagung komme, bleibe abzuwarten. Besonders die Kernbereiche des Konzerns könnten weiterhin starke Wachstumsraten vorweisen.Nicola Hahn von "Der Aktionär" rät bei der Alphabet-Aktie vorerst dabeizubleiben. (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link