XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.126,50 EUR +0,64% (06.07.2021, 15:27)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.505,15 USD +2,30% (02.07.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (06.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) weiterhin zu kaufen.Alphabets jüngstes Zahlenwerk zum ersten Quartal 2021 habe von einem beeindruckenden Wachstum gezeugt. Sowohl Umsatz- als auch Gewinnzahlen hätten abermals über den Erwartungen gelegen. Das noch recht junge Cloud-Geschäft sei zwar deutlich weniger aber immer noch defizitär, befinde sich aber auf einem bisher recht überzeugenden Wachstumskurs. Zudem sollten die Digitalisierungsbestrebungen der Unternehmen in Zeiten von teuren Chipkosten auch dem weiteren Vorankommen des Cloudgeschäfts durchaus zuträglich sein.Das Kerngeschäft rund um die Suchmaschine und YouTube habe erneut auf ganzer Linie überzeugt und habe zudem die Erwartungen der Analysten ganz klar hinter sich lassen können. Dementsprechend wenig verwunderlich befinde sich die Aktie auch auf einem Rekordniveau, wodurch die aktuelle Bewertung überaus ambitioniert erscheine. Aufgrund der unterstellten Wachstumsraten in Folge der weiteren zyklischen Erholung dürfte sich dieser Umstand aber zumindest etwas relativieren. Das Haar in der Suppe sei allerdings der sich stetig aufbauende politische Druck: Abgesehen von der Digitalsteuer gebe es sowohl in den USA als auch in Europa sehr starke Bestrebungen, die Marktmacht von Big-Tech deutlich zu beschränken. Allerdings sei dies kein schnelles und zudem ein recht komplexes Unterfangen, wodurch sich die kurzfristigen Auswirkungen wohl in Grenzen halten würden und somit an der unmittelbaren Wachstumsstory wenig ändern dürften.Aus diesem Grund bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine aktuelle Kauf-Empfehlung und erhöht sein Kursziel auf USD 2.800. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.136,50 EUR +0,90% (06.07.2021, 15:41)