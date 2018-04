Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



(24.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Scott Devitt von Stifel Nicolaus:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Scott Devitt vom Investmenthaus Stifel Nicolaus seine Empfehlung die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) zu halten.Nach starken Q1-Umsatzzahlen von Alphabet Inc. heben die Analysten von Stifel Nicolaus die Schätzungen für Q2/18 und das Gesamtjahr an.Ohne Einmaleffekte hätten die operativen Margen im abgelaufenen Quartal die Konsensprognose verfehlt. Allerdings hat Analyst Scott Devit mit einem noch niedrigeren Ergebnis gerechnet.Die Aktienanalysten von Stifel Nicolaus stufen in ihrer Alphabet-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und setzen das Kursziel von 1.150,00 auf 1.234,00 USD herauf.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:877,69 EUR -0,98% (24.04.2018, 14:34)