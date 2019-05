Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

994,10 EUR -1,12% (31.05.2019, 13:59)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.105,00 USD -1,46% (31.05.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (31.05.2019/ac/a/n)



Beijing (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse der Analystin Ella Ji von China Renaissance:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ella Ji, Analystin beim Investmenthaus China Renaissance die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) im Zuge einer Ersteinschätzung zu halten.Im US-Internetsektor repräsentiert Facebook Inc. nach Ansicht der Analysten von China Renaissance die Top-Empfehlung.Im Hinblick auf Alphabet Inc. rät die Analystin Ella Ji einen besseren Einstiegszeitpunkt abzuwarten. Bei YouTube könnte es auf kurze Sicht zu einer gewissen Volatilität kommen, da sich das Unternehmen vordringlich um die Aspekte Datensicherheit und Privatsphäre kümmern müsse.Die Aktienanalysten von China Renaissance nehmen in ihrer Alphabet-Aktienanalyse die Coverage mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 1.270,00 USD auf.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:993,00 EUR -1,43% (31.05.2019, 13:49)