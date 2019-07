Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.012,40 EUR +1,31% (10.07.2019, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.010,40 EUR +0,64% (10.07.2019, 16:38)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.135,00 USD +0,95% (10.07.2019, 16:28)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (10.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google übernehme das Cloud-Unternehmen Elastifile. Der Suchmaschinenbetreiber wolle damit seine Cloud-Sparte verstärken, in der Google hinter den Konkurrenten Amazon und Microsoft zurückhänge. Die Alphabet-Aktie habe kaum auf die News reagiert, langfristig dürften die Übernahmen jedoch wieder Impulse liefern.Es sei bereits die zweite Übernahme unter dem neuen Google Cloud-Chef Thomas Kurian. Bei Elastifile handle es sich um einen Anbieter von Cloud-Speicherlösungen. Erst im Juni habe Google das Data Analytics-Unternehmen Looker für 2,6 Milliarden Dollar übernommen. Das Ziel: Verstärkung des Cloud-Business. Laut einem Bericht von Canalys gebe es hier durchaus noch Aufholbedarf bei Google.Laut der Studie habe Amazons AWS nach dem vierten Quartal 2018 einen Marktanteil von über 32 Prozent gehabt. Mit großem Abstand würden Microsofts Azure (16,5 Prozent) und schließlich auf dem dritten Platz die Google Cloud mit 9,5 Prozent folgen.Dies sei noch kein Beinbruch für Google, denn die Google Cloud verzeichne mit fast 82 Prozent zum Vorjahr immerhin das größte Wachstum unter den Wettbewerbern.Die Alphabet-Aktie befinde sich aktuell eher in einer Seitwärtsrange. Größte Unsicherheit sei im Moment eine Klage des US-Justizministeriums wegen möglicher Wettbewerbsverstöße. Noch nicht investierte Anleger würden also erst mal abwarten, wie sich die Situation hier weiterentwickle.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link