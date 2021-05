Kursziel

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 3.000,00 Buy China Renaissance Ella Ji 03.05.2021 2.700,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 30.04.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher, Andreas Schiller 28.04.2021 3.127,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 28.04.2021 3.100,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 28.04.2021 3.050,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 28.04.2021 3.000,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 28.04.2021 3000,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. Brian White 28.04.2021 2.875,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.04.2021 2.850,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 28.04.2021 2.850,00 Outperform JMP Securities Ronald V. Josey 28.04.2021 2.850,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 28.04.2021 2.800,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 28.04.2021 2.800,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 28.04.2021 2.800,00 Buy MoffettNathanson Michael Nathanson 28.04.2021 2.755,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 28.04.2021 2.750,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 28.04.2021 2.700,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 28.04.2021 2.700,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 28.04.2021 2.681,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 28.04.2021 2.635,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 28.04.2021 2.575,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 28.04.2021 2.510,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 28.04.2021 2.500,00 Buy Truist Youssef Squali 28.04.2021

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.05.2021/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 3.127,00 USD oder 2.500,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 27. April die Zahlen zum ersten Quartal 2021 vorgelegt.Wie der Aktienanalyse der Raiffeisen Bank International AG vom 28. April zu entnehmen ist, sei der Umsatz von Alphabet im ersten Quartal um 34% auf USD 55,31 Mrd. gegenüber USD 41,16 Mrd. im Vorjahreszeitraum gestiegen. Bereinigt um die Zahlungen an die Vertriebspartner (TAC) habe sich der Erlös auf USD 45,60 Mrd. belaufen, was klar über den Erwartungen in Höhe von USD 42,61 Mrd. angesiedelt gewesen sei. Der Gewinn beziffere sich mit USD 26,3 je Aktie 166,4% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1 2020: USD 9,87) und habe damit auch sehr deutlich über den Analystenschätzungen in Höhe von USD 15,6 je Aktie gelegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis habe mit USD 20,78 je Aktie ebenfalls klar über dem Konsens in Höhe von USD 17,71 gelegen.Positiv hätten sich auch die Zahlen der Cloud-Sparte entwickelt: Der Online-Gigant habe im Segment "Google-Cloud" einen Umsatz von USD 4,05 Mrd. erzielt, was im Jahresvergleich einen Zuwachs von 45,7% entspreche. Damit sei die Steigerung zwar nur marginal höher als erwartet (USD 4,01 Mrd.) ausgefallen, allerdings habe die junge Cloud-Sparte den operativen Verlust mit USD 974 Mio. im Vergleich zum Vorjahr (USD -1,73 Mrd.) deutlich reduzieren können. Der Blick auf die hochlukrative AWS-Sparte von Amazon signalisiere eindrucksvoll, wohin die Reise gehen könnte.Das Herzstück bleibe aber ganz klar Google-Services: Zusammengefasst handle es sich hierbei vorwiegend um die Produkte Google Suchmaschine, YouTube und Play Store. Hier habe eine Umsatzsteigerung von 34% auf USD 51,18 Mrd. erzielt werden können. Der operative Gewinn habe um beeindruckende 69,3% im Jahresvergleich auf USD 19,55 Mrd. zugelegt und habe dabei die Analystenerwartungen in Höhe von USD 13,79 Mrd. ganz klar hinter sich gelassen. Dies demonstriert auch in beeindruckender Weise, dass sich der Online-Werbemarkt nach dem kurzen Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie nicht nur erholt hat, sondern massiv auf Hochtouren läuft, so Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Susquehanna Financial: Analyst Shyam Patil hat am 28. April die Aktie von Alphabet weiterhin mit dem Rating "positive" eingestuft und das Kursziel von 3.000 auf 3.100 USD erhöht.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: