Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.700,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 24.10.2019 1.500,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 24.10.2019 1.400,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 18.10.2019 1.500,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 24.09.2019 1.340,00 Halten Independent Research Markus Jost 13.09.2019 1.450,00 Market Outperform JMP Securities Ronald V. Josey 29.07.2019 1.516,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 29.07.2019 1.350,00 Buy Needham & Co Laura Martin 29.07.2019 1.385,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 26.07.2019 1.450,00 Buy Citigroup Mark May 26.07.2019 1.420,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.07.2019 1.450,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.07.2019



1.132,80 EUR +0,25% (24.10.2019, 19:25)



1.137,20 EUR +0,67% (24.10.2019, 17:35)



1.258,23 USD +0,05% (24.10.2019, 19:08)



US02079K3059



A14Y6F



ABEA



GOOGL



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (25.10.2019/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.700,00 USD oder 1.340,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. wird am 28. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Der dort zuständige Analyst Stephen Ju setzt in seiner Aktienanalyse vom 24. Oktober das Kursziel für den Titel von 1.500,00 auf 1.700,00 USD herauf. Am "outperform"-Rating wurde gehalten. Nach produktgetriebenen Veränderungen im ersten Halbjahr würden die Analysten der Credit Suisse in der zweiten Jahreshälfte mit eher unkomplizierten Ergebnissen rechnen. Vor allem die in den vergangenen Jahren neu auf den Markt gekommenen Produkte sollten im Suchdienstleistungsgeschäft und bei YouTube ein starkes Wachstum ermöglichen.Bei Independent Research jedoch wird der Alphabet-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft, das Kursziel liegt bei 1.340,00 USD. Alphabet habe sich auf eine Zahlung von fast einer Milliarde Euro in Frankreich geeinigt, um jahrelange Steuerermittlungen zu beenden. Zum einen werde Alphabet eine Strafzahlung von 500 Mio. Euro leisten. Darüber hinaus sollten 465 Mio. Euro an Steuern nachgezahlt werden. Die französischen Steuerfahnder seien zu dem Schluss gekommen, dass Alphabet zu wenig Steuern in dem Land bezahlt habe, während ein großer Teil der Erlöse in Europa über die europäische Zentrale in Irland verbucht werde. Die Strafe von 500 Mio. Euro sei in einem Vergleich zustande gekommen. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft habe ihre Untersuchung 2015 eingeleitet. Der Betrag in Frankreich sei der bisher höchste, den Alphabet nach Steuerverfahren in Europa zahle. Angesichts des von Jost für das Q3/2019 bislang erwarteten Nettogewinns von 8,5 Mrd. USD würden die 965 Mio. Euro vergleichsweise wenig ins Gewicht fallen. Seine EPS-Prognose für 2019 reduziere Analyst Markus Jost in seiner Aktienanalyse vom 13. September auf 46,83 (alt: 48,32) USD.Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät investierten Anlegern bei der Alphabet-Aktie weiter dabeizubleiben. Google sei immer noch die Nummer Eins, was Online-Werbeanzeigen betreffe. Doch wie eine Studie von eMarketer nun prophezeie, hole Amazon gewaltig auf. Die Analysten von eMarketer würden damit rechnen, dass der Markt für Suchmaschinen-Werbung allein in den USA in diesem Jahr um 18 Prozent wachsen werde. Laut der Studie werde Google hiervon rund 73 Prozent für sich vereinnahmen. Amazon könnte dieses Jahr einen neuen Rekord aufstellen und auf stolze 13 Prozent kommen, was einer Wachstumsrate von rund 30 Prozent entspreche.Wie wichtig das Werbeanzeigengeschäft für Googles Mutterkonzern Alphabet sei, hätten die Zahlen zum zweiten Quartal gezeigt. Etwa 84 Prozent des kompletten Umsatzes erwirtschafte allein das Suchmaschinen-Geschäft.E-Commerce berge noch einiges an Potenzial in Sachen Online-Werbung. Bereits heute sei zu beobachten, dass Kunden Produkte nicht mehr so häufig über die Google-Suchmaschine suchen würden, sondern den Weg direkt über Amazon gehen würden.Dennoch gelte: Google sei immer noch die klare Nummer Eins der Suchmaschinen und baue seine Dienste zunehmend aus. Auch die übrigen Geschäftsbereiche wie die Cloud würden rasant wachsen. Die Gefahr ist trotzdem nicht zu unterschätzen - immerhin handelt es sich um die größte Ertragsquelle des Konzerns, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 16. Oktober.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: