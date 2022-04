Börsenplätze Alnylam Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Alnylam Pharmaceuticals Inc.:



Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US02043Q1076, WKN: A0CBCK, Ticker-Symbol: DUL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ALNY) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Es entwickelt Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) basieren. Seine Pipeline umfasst vier Produkte und mehrere RNAi-Therapeutika in der späten und frühen Entwicklungsphase, die auf vier strategische Therapiegebiete (STArs) ausgerichtet sind: Genetische Arzneimittel, kardio-metabolische Krankheiten, hepatische Infektionskrankheiten und ZNS/Augenkrankheiten. Zu seinen RNAi-basierten Medikamenten gehören ONPATTRO (Patisiran), GIVLAARI (Givosiran), OXLUMO (Lumasiran) und Leqvio (Inclisiran). (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alnylam Pharmaceuticals Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US02043Q1076 WKN: A0CBCK, Ticker-Symbol: DUL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ALNY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Übernahmen seien gerade im Biotech-Sektor keine Seltenheit. Im November letzten Jahres habe sich beispielsweise Novo Nordisk den RNAi-Spezialisten Dicerna unter den Nagel gerissen. In diesem Forschungsbereich werde auch gern Alnylam zum erweiterten Kreis der Übernahmekandidaten gezählt - die Spekulationen um das Unternehmen würden indes nicht abreißen.Laut SeekingAlpha habe Alnylam ein Investorenevent mit Guggenheim kurzfristig abgesagt. Das sorge für neue Gerüchte und treibe die Aktie an. Kurzzeitig habe der Biotech-Wert sogar prozentual zweistellig im Plus notiert.Über die Absage von Alnylam lasse sich nur spekulieren. Auf der einen Seite könnten große Pharma- oder Biotech-Unternehmen durchaus Interesse an einer Übernahme zeigen. Dafür müsste ein potenzieller Aufkäufer allerdings tief in die Tasche greifen, derzeit werde für Alnylam eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Dollar aufgerufen.Der RNAi-Ansatz biete viele Möglichkeiten. Nicht umsonst habe sich Novo Nordisk den ehemaligen Ver10facher-Kandidaten Dicerna für 3,3 Milliarden Dollar gesichert. Bei Alnylam handele es sich allerdings um eine andere Größenordnung. Im RNAi-Bereich favorisiert "Der Aktionär" hingegen das Papier von Arrowhead Pharmaceuticals - nur für mutige als Depotbeimischung geeignet, so Michel Doepke. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link