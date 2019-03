Dagegen solle auf Initiative der Finanzaufsicht Bafin nun doch ein neues Gesetz geschaffen werden, nachdem ein Konzern die Genehmigung der Behörde einholen müsse, wenn er einen solchen Gewinnabführungsvertrag mit einer Lebensversicherungstochter kündigen oder nicht fortführen wolle. Die Allianz werde das Gesetz nicht mehr scheren. Sie habe den Vertrag ja bereits gestoppt.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,24 EUR -1,35% (21.03.2019, 13:20)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,24 EUR -1,14% (21.03.2019, 13:59)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (21.03.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz steht nicht länger für eigenen Lebensversicherer ein - AktiennewsMitgefangen, mitgehangen: So lautet das Prinzip hinter "Gewinnabführungsverträgen", wie sie zwischen Firmentöchtern und Konzernmüttern üblich sind, so die Experten von FONDS professionell.Für die Allianz Deutschland (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) gelte das nach Auflösung dieses Vertrages nicht mehr: Sie müsse für Verluste ihrer Lebenstochter nicht mehr geradestehen.Die Allianz Deutschland habe bereits 2017 den Gewinnabführungsvertrag mit ihrer Lebenstochter gekündigt. Mit dem Schritt habe der Versicherer zwar kein Anrecht mehr auf Ausschüttungen von der Allianz Leben. Er müsse aber auch nicht für deren etwaige Verluste einspringen. Das berichte die "Süddeutsche Zeitung" (SZ).Die Allianz möchte den Schritt nicht als Distanzierung von der Lebenstochter wegen möglicherweise aufkommender Probleme verstanden wissen, wie die SZ explizit schreibe. "Wir sehen die Ausssichten des Lebensversicherers sehr positiv", zitiere die Zeitung einen Sprecher. Auf jeden Fall komme der Konzern damit jedoch einer Gesetzesinitiative der Regierung zuvor.Ausgangspunkt LVRGVersicherungskonzerne hätten diese Regel aber umgehen können, indem sie beispielsweise einen Gewinnabführungsvertrag mit der Lebenstochter geschlossen hätten. Im Gegenzug müssten sie dann aber auch für Verluste in dem Bereich aufkommen. Die Allianz habe mit einem solchen Vertrag laut der SZ von 2015 bis 2017 rund 1,29 Milliarden Euro von der Lebenstochter erhalten.Bafin wolle "Drückeberger" einfangenIn jüngerer Vergangenheit solle es der SZ zufolge einige Fälle gegeben haben, in denen Versicherer zwar dankend die Ausschüttungen der Lebenstöchter angenommen hätten, nun aber durch die Kündigung der Abführungsverträge die Verantwortung für künftige Verluste abgeben wollten.