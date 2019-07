Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (08.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne bei der Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY nenne nur noch zwei deutsche Konzerne unter den 100 weltweit wertvollsten Unternehmen: SAP und Allianz. Das letztere Unternehmen habe den Sprung in den elitären Kreis gerade so noch geschafft. Die Rangliste würden die US-Hightech-Konzerne dominieren.Ende 2017 seien es noch sechs deutsche Großkonzerne unter den Top 100 gewesen. Inzwischen seien es nur noch zwei. Und das, obwohl der Marktwert der deutschen Unternehmen im letzten Halbjahr überdurchschnittlich um 28% zugelegt habe. Die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten Unternehmen sei nur um 17% auf 21,5 Billionen USD angestiegen.Laut Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY in Deutschland, bestimme die Digitalisierung zunehmend die Entwicklung der Konzerne und ihrer Aktienkurse. Allianz schreite auf dem Gebiet der Digitalisierung stark voran und mache hier sehr hohe Investitionen. Es sollte daher der Allianz gelingen, ihre Stellung unter den Top 100 behaupten zu können, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)