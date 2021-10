Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wegen der Nullzinspolitik der Notenbanken seien Versicherer immer auf der Suche nach höherrentierlichen Anlagen, um den Kunden eine angemessene Verzinsung bieten zu können. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, konkurriere die Allianz jetzt um einen Anteil an Reintel, einem spanischen Glasfaserbetreiber.Allianz, AXA, KKR, QIC, Vauban Infrastructure Partners hätten Berater hinzugezogen, die beim Verkaufsprozess von 49% an Reintel, dem Glasfasergeschäft von Red Electrica de Espana, unterstützen sollten. Man berufe sich auf beteiligte Personen, die nicht genannt werden möchten.Der Wert von Reintel könnte dem Bericht nach bei 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro liegen. Erste Angeboten sollten bis zum 22. Oktober vorliegen.Die Nachricht sorge am Markt natürlich nicht für großes Aufsehen. Einmal gebe es mehrere Konkurrenten um den Anteil, andererseits hätte ein Deal zunächst kaum Auswirkungen auf die GuV. Langfristig sichere sich die Allianz aber gute Renditen, was wiederum die Kunden bei der Stange halte.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.