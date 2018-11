Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (19.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist einer der führenden, weltweit aufgestellten Finanzdienstleister, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Geschäft der Münchener unterteile sich in die drei Segmente Schaden-/Unfallversicherung (weltweit führend), Leben/Krankenversicherung (weltweit unter den Top 5) und Asset Management (Vermögensverwaltung, weltweit unter den Top 5). Im vergangenen Jahr habe die Allianz damit einen Gesamtumsatz von 126,1 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis in Höhe von 11,1 Mrd. Euro erwirtschaftet.Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 habe die Allianz den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,9% auf 30,5 Mrd. Euro gesteigert, das operative Ergebnis habe sich um 20,6% auf rund 3,0 Mrd. Euro erhöht. Der auf die Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss sei um 23,6% auf 1,9 Mrd. Euro gestiegen. Den größten Anteil an der positiven Entwicklung habe das Segment Schaden/Unfall aufgrund geringerer Schäden aus Naturkatastrophen und einer besseren zugrunde liegenden Schadenentwicklung gehabt. Die Schaden-Kosten-Quote habe sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 96,9% auf 93,1% verbessert. Zudem habe die Allianz in dem Segment ein starkes Prämienwachstum verzeichnet. Im Segment Leben/Kranken sei das operative Ergebnis aufgrund negativer Währungseffekte und einer normalisierten Marge aus Kapitalanlagen in den USA zwar leicht zurückgegangen. Sowohl die Umsätze als auch die Neugeschäftsmarge hätten sich aber besser als im Vorjahreszeitraum entwickelt.In der Vermögensverwaltung habe man nach Nettomittelabflüssen im zweiten Quartal 2018 im dritten Quartal Nettomittelzuflüsse Dritter in Höhe von 15 Mrd. Euro verzeichnet. Beim gesamten verwalteten Vermögen sei erstmals die Marke von 2 Billionen Euro geknackt worden. Der Anstieg des operativen Ergebnisses sei hier durch gestiegene Erträge aus dem verwalteten Vermögen und höhere erfolgsabhängige Provisionen begünstigt worden.Nach unserer Einschätzung hat die Allianz gute Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, so die Analysten der DZ BANK. Insbesondere die verbesserte Kostenquote im Schaden-/Unfall-Geschäft würden die Analysten positiv bewerten. Die Lebens- und Krankenversicherung sei nach ihrer Ansicht in einem schwierigen Umfeld bereits bemerkenswert profitabel und werde durch neue Produkte kapitaleffizienter. Auch das Asset Management habe seine Profitabilität zuletzt verbessert. Zudem verfolge das Management eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik und habe mehrfach Aktienrückkäufe getätigt. Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sehe man in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Zudem können sich aus eventuellen Übernahmen sowohl Chancen als auch Risiken bei der Integration ergeben, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link