Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

217,20 EUR +0,02% (17.05.2021, 15:02)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

217,05 EUR -0,12% (17.05.2021, 14:47)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (17.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Q1-Zahlen 2021 des Depotwerts der Experten seien richtig gut ausgefallen: Wachstum in allen Geschäftsbereichen! Der Quartalsüberschuss sei demnach um über 81% auf rund 2,7 Mrd. Euro gestiegen. Das entspreche einem Gewinn je Aktie von 6,23 Euro (Q1/2020: 3,21 Euro). Das operative Ertragsziel für das Gesamtjahr 2021 (12 +/- 1 Mrd. Euro) sei bestätigt worden.Parallel zum starken Jahresauftakt dürften sich die Anleger über die am 12. Mai vollzogene Ausschüttung von 9,60 Euro je Aktie freuen. Den Dividendenabschlag habe der Versicherer trotz des schwächeren Gesamtmarkts schon ein bisschen aufgeholt. Bei den Themen Klima und grüne Anlagen wiederum sei die Allianz weit vorne. Bis 2050 solle das komplette Anlageportfolio klimaneutral sein. An Umweltgesichtspunkten orientierte Fonds dürfte das freuen. Um Investitionen in grüne Projekte möglich zu machen, sorge die Allianz außerdem dafür, dass diese investierbar würden und die Möglichkeit zur Versicherung geboten werde. Das eröffne zugleich neue Märkte.In Zeiten historisch niedriger Anleiherenditen seien renditestarke Alternativen gefragt. Beim Zukunftsthema grüne Investments sei die Allianz über das Asset Management ganz vorne dabei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: