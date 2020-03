Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (29.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AGI) liquidiere nach hohen Verlusten zwei seiner Hedgefonds. Für einen namhaften Weltkonzern wie die Allianz seien das keine guten Nachrichten. Immerhin: Die Portfolios seien restrukturiert und die Risiken verringert worden, so ein Sprecher. Die Auswirkungen auf den Gesamtkonzern dürften sich deshalb in Grenzen halten.Ein Sprecher von AGI habe gesagt, eingestellt würden der Structured Alpha 1000 und der Structured Alpha 1000 Plus. Beide Fonds seien Nettokäufer von Put-Optionen gewesen und die jüngsten Marktentwicklungen hätten dann negative Auswirkungen gehabt. Die Umstrukturierung der Portfolios und die Verringerung der Risiken sei allerdings nicht ohne Verluste abgegangen. Die 25 anderen Alpha Fonds seien nun jedoch gut aufgestellt, habe der Sprecher gesagt.Die Nachricht sei jetzt keine Hiobsbotschaft für den Allianz-Konzern im Ganzen. Der gute Ruf der Vermögensverwaltungstochter werde aber etwas beschädigt. Ungeachtet dessen werde die Allianz die Coronavirus-Krise überstehen und wahrscheinlich sogar gestärkt daraus hervorgehen. Sollte es noch einmal zu einem Sell-off wie Mitte März kommen, müsse man die Hand aufhalten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link