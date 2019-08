XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (05.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Verwerfungen an den Aktienmärkten würden auch vor einer Allianz nicht Halt machen. Seit ihrem Hoch habe die Aktie rund 7% eingebüßt. Die starken Q2-Zahlen würden allerdings erneut die Ausnahmestellung des Münchner Versicherers am deutschen Aktienmarkt unterstreichen.Die Allianz habe trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im zweiten Quartal die Analystenprognosen geschlagen. Der Versicherungskonzern habe zwar von einem Sondereffekt in den USA profitiert, doch auch bereinigt befinde sich das Unternehmen voll im Soll. Sowohl das Lebensversicherungsgeschäft als auch die Sparte Asset-Management würden sich gut entwickeln. "Angenommen, es entwickelt sich alles normal, dann dürfte die Allianz beim operativen Gewinn am oberen Ende der Prognosespanne herauskommen", habe Finanzvorstand Giulio Terzariol gesagt. Die Allianz erwarte zwischen 11 und 12 Mrd. Euro.Angesichts der moderaten Bewertung sollte die Allianz-Aktie bis zum Jahresende wieder oberhalb von 205 Euro notieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: