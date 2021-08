Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

197,24 EUR -6,23% (02.08.2021, 11:07)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,10 EUR -5,67% (02.08.2021, 10:53)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (02.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" zurück und reduziert das Kursziel.Die News vom gestrigen Abend dürfte den Titel von Allianz längere Zeit tangieren. Juristische Auseinandersetzungen in den Vereinigten Staaten oder Untersuchungen US-Behörden wie der Börsenaufsicht S.E.C. oder des US-Justizministeriums seien nicht gerade angenehm, zumal der Ausgang zum Teil schwer bis gar nicht zu prognostizieren sei. Obwohl die Thematik schon seit einiger Zeit als Risiko beschrieben worden sei, scheine mit der Aufnahme der Ermittlungen durch das US-Justizministerium die ganze Angelegenheit an Dynamik gewonnen zu haben. Vor diesem Hintergrund erscheine es plausibel, dass der Vorstand des Unternehmens den gesamten Vorgang jetzt für "relevantes Risiko" halte. Es sei jetzt schwer zu prognostizieren, wie der Ausmaß etwaiger finanzieller Belastungen sowie die Dauer des Verfahrens ausfallen würden. Weitere Informationen könnte die Allianz auf der Analystenkonferenz am nächsten Freitag (06.08.2021) liefern. Die Volatilität der Aktie könnte steigen.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, nimmt daher aus Vorsichtsgründen seine bisherige Kaufempfehlung zurück und stuft die Allianz-Aktie mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 240 auf 190 EUR zurückgefahren. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: