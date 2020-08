Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

178,04 EUR -1,46% (06.08.2020, 16:46)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

178,12 EUR -1,44% (06.08.2020, 16:58)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (06.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Das Zahlenwerk zu Q2/2020 habe sich gegenüber dem recht schwierigen ersten Quartal 2020 schon leicht verbessert gezeigt und weitestgehend im Rahmen der von Allianz Investor Relations ermittelten Konsensusschätzungen gelegen. So habe der Versicherungskonzern aus München in Q2 bei rückläufigen (-6,8%) Umsatzerlösen von EUR 30,9 Mrd. (Vj.: EUR 33,2 Mrd.) ein operatives (op.) Ergebnis von EUR 2,565 Mrd. (Vj.: EUR 3,159 Mrd.) generiert. Das den Aktionären zustehende Konzernergebnis sei infolgedessen auf EUR 1,528 Mrd. (Vj.: EUR 2,140 Mrd.) gesunken, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 3,71 (Vj.: EUR 5,11) entsprochen habe.Die vorgelegten Zahlen zu Q2/2020 hätten sich gegenüber dem Vorquartal schon leicht verbessert gezeigt, wenngleich die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie weiterhin spürbar gewesen seien. Nach wie vor tue sich der Vorstand schwer, eine Guidance für 2020 zu veröffentlichen. Als zu hoch würden derzeit die Unwägbarkeiten für einen validen Ausblick eingeschätzt. Unter der Annahme, dass ein Großteil möglicher Schäden bereits im Zahlenwerk verarbeitet worden sei und die Covid-19-Situation stabil bleibe, sehe der Analyst zunächst keinen Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt daher sein Kursziel von EUR 192,00 und stuft die Allianz-Aktie jedoch - der Empfehlungssystematik folgend - von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 06.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Allianz SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Allianz-Aktie: