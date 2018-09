XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei gemeinhin für ihr konservatives Geschäftsmodell bekannt. Doch in Australien habe sie sich zuletzt offenbar nicht daran gehalten. Der Versicherer habe Ärger wegen der angeblichen Täuschung von Kunden. Konkret solle der Konzern Kunden bei Reiseversicherungen in die Irre geführt haben. Die unbegrenzte medizinische Versorgung, mit der er geworben habe, habe nicht existiert, so eine Untersuchungskommission. Die Policen hätten klare Grenzen sowohl bei der Höhe der Versicherungssumme als auch den Orten enthalten, an denen die Versicherung gelte. Die Produkte seien von Oktober 2015 bis Mitte diesen Jahres verkauft worden. Es handle sich um zwei Millionen Policen. Die Verfehlungen seien herausgekommen, weil in Australien aktuell eine Untersuchungskommission die komplette Versicherungsbranche auf Missstände durchleuchte.Die Fehltritte in Australien sollten dem Unternehmen insgesamt nichts anhaben können. Es sei sehr gut kapitalisiert und verfüge über eine starke Bilanz. Das Wertpapier habe charttechnisch letztlich einiges an Boden gut gemacht und stehe kurz vor dem Sprung über den Abwärtstrend. Auch fundamental sei es mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 4,2% nicht zu teuer.Anleger können weiter zugreifen und sich die Allianz-Aktie ins Depot legen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 170,00 Euro gesetzt werden. Der Zielkurs betrage 225,00 Euro. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: