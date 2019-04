XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (12.04.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Klares Signal - ChartanalyseDie Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) befindet sich seit Dezember 2018 nach einem Test der Unterstützung bei 170,12 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Gestern sei die Aktie per Tagesschlusskurs über den Widerstand bei 206,85 EUR und damit über das Hoch aus dem Januar 2018 geklettert. In der Spitze habe der Wert gestern bei 208,65 EUR und damit auf dem höchsten Stand seit Juni 2002 notiert. Zudem sei die Allianz gestern aus einer kleinen Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Denn in den Tagen zuvor sei die Allianz am 2018er Hoch seitwärts gelaufen.AusblickDieser Ausbruch stelle ein relativ klares Signal zur Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit Dezember dar. In den kommenden Tagen und Wochen könne es daher zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 210,50 und später 225,00 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter eine Unterstützung bei 202,00 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 188,08 EUR drohen, was einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 entspräche. (Analyse vom 12.04.2019)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:207,60 EUR -0,36% (12.04.2019, 09:04)