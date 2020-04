Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

161,08 EUR -0,02% (28.04.2020, 08:54)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (28.04.2020/ac/a/d)



Vergangenen Freitag kam es in der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) mit dem Rückfall unter 158,62 EUR zu einem bärischen Signal, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Es habe das Risiko bestanden, die seit Mitte März laufende Erholung zu beenden und eine neue Verkaufswelle zu starten. Dieses Risiko habe gestern im Zuge der allgemein guten Stimmung am Aktienmarkt deutlich reduziert werden können. In der Allianz-Aktie sei es zu einer Rückeroberung der alten Unterstützung gekommen, womit sich nun die Möglichkeit einer bullischen Flaggenformation zeige. Noch stehe diese aber auf wackeligen Beinen.Spekulativ bestehe in der Allianz-Aktie die Möglichkeit, dass sich die Erholung doch noch weiter in Richtung EMA 50 ausdehne. Dafür sollten die Kurse heute nach Möglichkeit weiter durchstarten, während man auf der anderen Seite nicht nachhaltig unter ca. 158,50 EUR zurückfalle. Gelinge dies, würden wie bereits erwähnt, gut 170 EUR locken, wo man auf die nächsten Widerstände treffe. Erst wenn auch diese geknackt werden könnten, würde sich jedoch größeres Aufwärtspotenzial ergeben. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs würden die Risiken hingegen direkt wieder zunehmen. Sollte es zu einem bärischen Flaggensausbruch kommen, dürften 146,96 EUR kurzfristig angelaufen werden. (Analyse vom 28.04.2020)