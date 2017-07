Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

179,776 EUR +0,63% (10.07.2017, 15:50)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (10.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Entgegen dem Trend des Gesamtmarktes habe der DAX-Titel zuletzt Relative Stärke gezeigt und teste heute erneut die 180,60-Euro-Marke. Höhere Aktienkurse seien zuletzt im Juni 2002 erreicht worden. Damit stelle sich für Investoren die Frage, wie viel Potenzial das Papier noch habe. DER AKTIONÄR meine: noch reichlich! Denn operativ laufe es so gut wie lange nicht mehr, nachdem mit der Vermögensverwaltungstochter PIMCO kürzlich die letzte Konzernsparte wieder auf den Wachstumspfad geschwenkt sei.Knacke der Titel den Bereich um 180,60 Euro nachhaltig, wäre der Weg bis zu 200,00 Euro frei. Denn ein größerer Widerstand komme vorher nicht mehr in Sicht. Ein Support befinde sich auf Höhe der Verlaufshochs aus dem Jahr 2015 bei 170,06 Euro.Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:179,80 EUR +0,59% (10.07.2017, 15:37)