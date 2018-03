XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

186,08 EUR +0,16% (20.03.2018, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

186,20 EUR -0,33% (20.03.2018, 10:39)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (20.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie etwas außer Tritt geraten - AktienanalyseDie Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist etwas außer Tritt geraten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der DAX-Titel habe sich in den vergangenen Wochen nur seitwärts bewegt. So könnte es auch weitergehen.Noch im Januar habe die Aktie der Allianz ihren bisherigen Kursgipfel erklommen. So habe das Papier aus dem DAX ein Allzeithoch bei 206,85 Euro markiert. Doch schon Anfang Februar sei der Finanztitel wieder unter die runde Marke von 200 Euro gepurzelt - und es sei weiter abwärts gegangen. Im aktuellen Monat März habe die Allianz-Aktie bislang einen eher orientierungslosen Eindruck hinterlassen. Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Das aktuelle Monatshoch sei bei 191,98 Euro markiert worden und gelte als erste nennenswerte Widerstandsmarke. Das aktuelle Monatstief liege bei 181,64 Euro und diene als Unterstützungsmarke. Eine signifikante horizontale Unterstützung findet sich indes bei 167,00 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". Diese werde durch die Kurstiefpunkte im März und im April des vergangenen Jahres definiert. (Veröffentlicht am 20.03.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: