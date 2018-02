Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,58 EUR +0,33% (26.02.2018, 14:46)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (26.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) fest.Der Münchener Konzern habe sich trotz der Großschadenbelastungen in Q3/2017 mit einem respektablen Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2017 verabschiedet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Erfreulich sei die Performance der Sparten Leben/Kranken sowie v.a. Asset Management gewesen. Und auch die Sparte Schaden/Unfall habe sich trotz der beachtlichen Großschäden im Branchenvergleich gut gehalten. Der Ausblick 2018 habe sich beim operativen Ergebnis mit den bisherigen NORD LB-Schätzungen gedeckt. Die US-Steuerreform und die fortgesetzten Aktienrückkäufe dürften nicht nur zu einem höheren Konzernergebnis führen, sondern in einem gewissen Rahmen auch kursstabilisierend wirken. Interessant bleibe die Allianz-Aktie auch unter dem Aspekt Dividendenrendite (4,4%). Herausfordernd erwarte Sack dagegen das Kapitalmarktumfeld in 2018 mit steigenden Volatilitäten. Mit einem KGV von aktuell 11 auf Basis 2018 sehe er daher die Allianz-Aktie zur Zeit fair bewertet.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Allianz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel 190 Euro bekräftigt. (Analyse vom 26.02.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:192,62 EUR +0,58% (26.02.2018, 14:32)