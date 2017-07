Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (27.07.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) von 164 auf 174 Euro.Die vorläufigen Zahlen für Q2/2017 hätten oberhalb der Markterwartungen gelegen, weshalb der Kurs der Allianz-Aktie zunächst auch positiv reagiert habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Münchener Konzern habe v.a. von einer recht geringen Großschadenbelastung im Segment Schaden/Unfall profitiert, einer geringeren Steuerquote und ordentlich gestiegenen operativen Ergebnissen der übrigen Sparten. Operativ hätten die Zahlen im Rahmen der NORD LB-Schätzungen gelegen. Eine Rücknahme der geschätzten Steuerquote führe zu verbesserten Werten für die kommenden Jahre beim Konzernergebnis bzw. Ergebnis je Aktie. Mit der Vorlage des kompletten Quartalsberichts Q2/2017 Ende der kommenden Woche erhoffe sich Sack weitere Erkenntnisgewinne.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Allianz-Aktie bestätigt und das Kursziel von 164 auf 174 Euro angehoben. (Analyse vom 27.07.2017)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:182,05 EUR +1,36 (27.07.2017, 17:35)