Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

173,60 EUR -1,93% (02.07.2018, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

174,14 EUR -1,18% (02.07.2018, 10:49)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (02.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Gegenbewegung abgebrochen! ChartanalyseNach einem vorläufigen Rekordhoch der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zu Beginn dieses Jahres knapp über 200 Euro nahm der Wert Kurs in Richtung Süden und gab auf die Jahreshochs aus dem Jahr 2015 nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gelinge es aber tatsächlich an den aktuellen Jahrestiefs eine nachhaltige Stabilisierung zu vollziehen und eine regelkonforme, mindestens aber dreiwellige Gegenbewegung zu starten? Das müsse sich erst noch in den kommenden Stunden zeigen.Zunächst einmal bleibe seit Mitte 2016 eine größere Aufwärtsbewegung zu nennen, die von dem Niveau von 118,40 Euro auf ein Rekordhoch von 206,85 Euro bis Anfang dieses Jahres aufwärts gereicht habe. Diese sei bislang aber nur zu etwa 30 Prozent korrigiert worden und habe die Kursnotierungen zurück an die Jahreshochs aus 2015 abwärts gedrückt. Dies dürfte mittelfristig allerdings nicht ausreichend sein, zumal sich die Wirtschaftsfaktoren zuletzt sehr stark eingetrübt hätten und weiteres Korrekturpotenzial abgeleitet werden könne.Das auffälligste Merkmal einer bärischen Ableitung in dieser Analyse sei jedoch die aktuelle Abwärtsbewegung in fünfwelliger Form. In der Charttechnik stelle dies nämlich einen eindeutigen Impuls dar, der nach einer Zwischenerholung sein volles Abschlagspotenzial noch entfalten dürfte und somit übergeordnet Short-Positionen zu favorisieren seien. Kurzfristig aber könnte sich eine technische Gegenreaktion einstellen, wenn die Tiefs aus letzter Woche nicht vorzeitig gerissen würden.Sollte die am Freitag gestartete Erholungsbewegung jedoch bereits bei 176,80 Euro abgewürgt werden und die Akte falle unter ihre Junitiefs zurück, so müssten direkte Abgaben auf das Niveau von rund 160,00 Euro einkalkuliert werden. Spätestens an der Marke von 154,25 Euro dürfte jedoch wieder eine signifikante Gegenbewegung starten und der vorzeitigen Schwäche des Wertpapiers der Allianz-Gruppe ein Ende setzen. Die andere Strategie sehe hingegen einen Short-Einstieg direkt unterhalb der Vorwochentiefs von 170,12 Euro vor. (Analyse vom 02.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link