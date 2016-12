XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

157,45 EUR -0,16% (22.12.2016, 12:03)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

157,111 EUR -0,12% (22.12.2016, 12:18)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (22.12.2016/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: 185-Euro-Marke 2017 realistisch! AktienanalyseSehr optimistisch zeigt sich Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Allianz profitiere von steigenden Zinsen - nicht nur über die klassische Lebensversicherung, sondern auch über die Tochter Pimco in den USA.Was den Chart der Allianz-Aktie betreffe, sei der Aufwärtstrend in der letzten Zeit fast schon heiß gelaufen, so der Börsenexperte. Aktuell gebe es im Bereich von 157,50 Euro einen wichtigen Widerstand. Sollte dieser fallen, was noch in diesem Jahr passieren sollte, könnte die Allianz-Aktie auch noch bis Jahresende nächste Woche leicht auf die Marke von 160 Euro laufen.Im kommenden Jahr sieht Fabian Strebin ein Kursziel von 185 Euro für die Allianz-Aktie als realistisch an, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.12.2016)Börsenplätze Allianz-Aktie: