Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

215,60 EUR -0,67% (04.05.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,55 EUR -1,59% (04.05.2022, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (04.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe am Mittwoch seine Hauptversammlung abgehalten. Die Allianz SE wolle mit einem neuen Gemeinschaftsunternehmen zu einem führenden Versicherer Afrikas aufsteigen. Zudem hoffe Vorstand Bäte, die Structured-Alpha-Affäre schnell hinter sich zu lassen.Die Allianz SE wolle zusammen mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam den größten panafrikanischen Versicherer aufbauen. "Afrika hat enormes Wachstumspotenzial, die Marktdurchdringung mit Versicherungen ist vergleichsweise gering", habe Vorstandschef Oliver Bäte bei der Hauptversammlung gesagt.Afrika verfüge über beträchtliches, ungenutztes Wachstumspotenzial, so die Analysten von Jefferies. Ein etablierter lokaler Versicherer zu werden eröffne First-Mover-Vorteile, ähnlich denen von Prudential in Asien. Das Kursziel von Jefferies laute 260 Euro.Auf der anderen Seite des Atlantiks hoffe Bäte, in näherer Zukunft ein Milliardenproblem in den USA abarbeiten zu können. Die Structured-Alpha-Affäre wolle der Allianz-Chef in Kürze abschließen.Das Thema Afrika klinge spannend und könnte der Allianz ein neues Wachstumsfeld verschaffen. Die Structured-Alpha-Affäre ziehe sich war jetzt schon länger hin als erwartet, dürfte aber weitestgehend eingepreist sein.Die Allianz-Aktie bleibt kaufenswert, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" (Analyse vom 04.05.2022)(mit Material von dpa-AFX)