Kursziel

Allianz-Aktie

(EUR) Rating

Allianz-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 235 buy Commerzbank Michael Haid 03.12.2018 234 buy HSBC Dhruv Gahlaut 30.05.2019 232 buy Berenberg Michael Huttner 12.11.2020 230 buy Deutsche Bank Hadley Cohen 21.07.2020 227 neutral ODDO BHF Roland Pfänder 08.11.2019 220 buy equinet AG Philipp Häßler 09.11.2018 220 buy Kepler Cheuvreux Peter Eliot 06.08.2020 215 buy Société Générale - 03.12.2018 215 buy UBS Colm Kelly 06.11.2020 210 neutral Citigroup James Shuck 24.04.2018 210 hold S&P Global Tan Jun Zhang 06.08.2018 210 buy Baader Bank Daniel Bischof 09.11.2018 210 buy Merrill Lynch Michael van Wegen 12.12.2018 210 kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 06.11.2020 208 overweight Morgan Stanley Ashik Musaddi 06.11.2020 208 overweight J.P. Morgan Ashik Musaddi 19.10.2020 205 hold Jefferies Philip Kett 06.11.2020 205 neutral Exane BNP Paribas - 11.09.2018 205 kaufen Independent Research Jan Lennertz 09.11.2020 205 outperform Credit Suisse Farooq Hanif 06.08.2020 200 equal weight Barclays Claudia Gaspari 06.11.2020 195 underperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 11.11.2020 192 kaufen Nord LB Volker Sack 09.11.2020 165 neutral Goldman Sachs Johnny Vo 05.06.2020

XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

195,92 EUR -1,45% (19.11.2020, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

195,38 EUR -1,00% (19.11.2020, 16:17)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (19.11.2020/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) nach den Q3-Quartalszahlen 2020 zu? 235 oder 165 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Allianz-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Allianz SE hat am 6. November ihre Zahlen für das 3. Quartal 2020 vorgelegt.Das interne Umsatzwachstum, das um Währungs- und Konsolidierungseffekte bereinigt ist, sank im Berichtszeitraum um 6,0%. Der Gesamtumsatz gab um 6,1% auf 31,4 (3Q 2019: 33,4) Mrd. Euro nach, während das operative Ergebnis nur leicht um 2,6% auf 2,9 (3,0) Mrd. Euro zurückging. Der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss legte um 5,9% auf 2,1 (1,9) Mrd. Euro zu. Das EPS zog um 7,2% auf 5,01 (4,68) Euro an. Die annualisierte Eigenkapitalrendite (Return on Equity, RoE) belief sich auf 11,3% (Gesamtjahr 2019: 13,6%). Die Solvency-II-Kapitalquote betrug am Ende des dritten Quartals 2020 192%, verglichen mit 187% am Ende des zweiten Quartals 2020.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q3-Quartalszahlen 2020 zur Allianz-Aktie?Börsenplätze Allianz-Aktie: